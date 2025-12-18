Sanatçı Onur Akın’a klip çekimleri sırasında at çarptı!

Sanatçı Onur Akın, yeni şarkısı “Sen Gidersen” için yürütülen klip çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Kapadokya, Niğde’nin Kemerhisar ilçesi ve Kayseri’de toplam 2,5 gün süren çekimlerin Kayseri ayağında istenmeyen bir olay meydana geldi.

Hörmetli köyünde gerçekleştirilen çekimler sırasında, sahne esnasında arkadan koşan atlardan biri Akın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sanatçıya set ekibi müdahale ederken, kazanın çekimlere kısa süreli ara verilmesine neden olduğu öğrenildi. Şans eseri atlar Akın’ın üzerine basmazken, kazanın ardından 58 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Basıp beni ezmemesi de büyük bir şans oldu"

Akın, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Karlı bir havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum, atların yerdeyken üstüme basıp beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu” dedi.

Kliplerinde doğa ve hayvan temalarını kullanan Akın, daha önce de “koyun” vakasıyla gündeme gelmişti. Seviyorum Seni şarkısının klibinde kafasını taşa çarpan koyun, sosyal medyada yıllarca konuşulmuştu.