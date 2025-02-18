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Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı

Sanatçı Pınar Aydınlar, sabah erken saatlerde Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı
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Sanatçı Pınar Aydınlar, sabah saatlerinde İstanbul'da evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

TEM Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Aydınlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Gözaltının gerekçesi açıklanmadı

Munzur Çevre Derneği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Aydınlar'ın bu sabah saat 05.30 sularında gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltının gerekçesi ise henüz açıklanmadı.

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