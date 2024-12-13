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Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçu iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
AA
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Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

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