Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı
Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçu iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı.
AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.
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