Sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti! Acı haberi kızı Melike Demirağ duyurdu

Bir döneme damga vuran caz müziği yorumlarıyla hafızalarda yer edinen, “Para Parra Parrra” ve “Ne Haber” gibi şarkılarla Türkçe pop müziğinde de iz bırakan usta sanatçı Rüçhan Çamay’dan üzücü haber geldi.

Kızı Melike Demirağ acı haberi duyurdu

Kızı Melike Demirağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntüyü “Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensizlik çok zor gelecek” sözleriyle dile getirdi.

Rüçhan Çamay kimdir?

1931 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve şan eğitimi aldı. 16 yaşında, 1947'de Taksim Belediye Gazinosu’nda “My Heart Belongs to Daddy” şarkısıyla “Fransız vedeti Rüşan” adıyla sahneye çıktı. Aynı yıl Cahide Sonku’yla birlikte “Yuvamı Yıkamazsın” filminde rol aldı. 1950’de “İstanbul Geceleri”nde şarkı söyledi. 1950'de İstanbul Radyosu’nda caz programları sundu. 1953'te ABD’ye gitti, New York’taki Mezonette kulübünde sahne aldı ve CBS kanalında yayınlanan bir programa katıldı – Türkiye’den televizyonda performans sergileyen ilk sanatçı oldu. 1968'de “Gölgen Yeter Bana” adlı ilk Türkçe sözlü plağını çıkardı. 1976’da “Para Para Parraaa” büyük hit oldu; aynı dönem “Ne Haber?” gibi parçalarla hatırlanıyor.

Sinema filmleri

• Yuvamı Yıkamazsın (1947)

• İstanbul Geceleri (1950)

• Zorla Evlendik (1962)

• Aşk ve Kin (1964)

Rüçhan Çamay, 3 Aralık 1953'te yapımcı Turgut Demirağ ile evlenmiş, bu birliktelikten Muhteşem (1954) ve Melike Demirağ (1956) adında iki çocuğu olmuştu.