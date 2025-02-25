Sanatçı Yılmaz Morgül'den üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından Mersin'deki bir hastanede solunum cihazına bağlı halde video yayımladı. Morgül, paylaşımında 'Beni merak etmeyin, iyi olacağım' ifadelerini kullandı.
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Sanatçı Yılmaz Morgül, Mersin'de verdiği konser sonrası hastaneye kaldırıldı.
61 yaşındaki şarkıcı sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"İyi olacağım"
"Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım" diyen Morgül'ün solunum cihazına bağlı olması ve konuşurken güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
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