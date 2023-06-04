Sanayi Bakanlığı'nda devir teslim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan düzenlenen törenle devraldı.

Mustafa Varank devir teslim öncesi yaptığı değerlendirmede şöyle belirtti:

Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca ona yol arkadaşlığı yapmamıza izin verdiği için müteşekkiriz

Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biz nasıl görevlerimizi yerine getirdiysek bizden sonraki arkadaşlarımız da yerine getirecek. Mutluluğumuz bizim ekibimizden bir arkadaşımızın göreve gelmesi. Fatih Bey’in bu işi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyorum.

Varank'tan sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet edecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Yöneticilerin bazılarına girdiği yerden başı dik ve alnı açık ayrılmak nasip olur. Mustafa Varank bu şekilde ayrılıyor buradan. Bizlere de Allah bu şekilde buradan çıkmayı nasip etsin. Bizim hakkımız sizlere sonuna kadar helal olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.