Sanayi sitesinde yangın çıktı, 100 hurda araç alev alev yandı

ANKARA’nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hurda araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Çöp kutusundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki hurda araçlara sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hurda araçtan geriye demir yığını kaldı. Ekipler, bölgedeki hurda araçları vinçle kaldırarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

