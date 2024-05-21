Sanayici iş insanı Ahmet Yıldız vefat etti

Kartepe’de 1996 yılında faaliyete geçen Yıldız Sunta MDF’nin kurucusu, 92 yaşındaki eski sanayici Ahmet Yıldız, Derbent Kartepe 2000 villalarındaki evinde vefat etti. Ahmet Yıldız, 3 kız ve 1 erkek çocuk sahibiydi.

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan, Türkiye’nin en büyük 150 sanayi kuruluşlarından biri olan Yıldız Sunta MDF’nin eski sahibi Ahmet Yıldız hayatını kaybetti. Sanayici Fehmi Yıldız’ın abisi Ahmet Yıldız’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.