Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin: Ben sökün dedim, arkadaşlar yıkmış

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede bulunan anıtın yıkılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yeğin, “Basın açıklamasının konusu son 3-4 gündür Sancaktep’de ortaya çıkan bir görüntü. Toplumun hemen hemen bütün kesimini ilgilendiren bir durum. Çünkü Sancaktepe Belediyesi halka ait olan bir kurum. Bu anıt projesi 2014 yılında belediye tarafından yapılmıştı. Ben o dönem de fikrimi söylemiştim. Bu anıtın buraya yakışmadığını söylemiştim. Anıt meselesini doğru anlamak lazım, anıt burada yapılmaz. İnsanların önünde fotoğraf çekebileceği, dolaşabileceği, toplanma alanı olabilecek alanda anıt yapılır” diye konuştu.

‘Sancaktelilerin memnuniyetini önemsiyorum’

Yeğin, “Ben Sancaktepe halkına hizmet etmek için seçildim. Bugüne kadarki bütün çalışmamı bundan sonraki bütün çalışmamı da Sancaktepe halkına hizmet için sürdürüyorum. Yaptığım her işte Sancaktelilerin memnuniyetini önemsiyorum. Bu konuda tam da bunun için yapılmış bir iştir. Anıtın sökülmesi talimatını ben verdim. Bir sorumluluk gerekiyorsa bütün sorumluluk benim. Anıtın buradan alınıp yeni yaptığımız başka bir alanda kullanılmasını istemiştim. Tabi insanız hatalar, eksikler olabilir. İnsanlarla çalışıyoruz, insanlar hata yapabilir, eksik yapabilir, yanlış yapabilir. Böyle bir süreçle de karşı karşıyayız. Ben arkadaşlarıma şunun talimatını verdim; anıt oradan sökülecek, anıt yıkıldı. Anıt söküldükten sonra üç parça halinde belediyemizin ilgili biriminde bakımı, onarımı yapılacak, üçüncüsü Fatih Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik park alanı yapıyoruz, binlerce insanın anlık geçtiği bir alanda bu anıt sergilenecek. Bundan sonra kullanılacağı alan olarak yerini söyledik. Ben şehir dışındaydım, İstanbul’da değildim. İyi niyetlidir diyorum, ilgili birimler arkadaşlarımızın ifadesini aldı" açıklamasında bulundu.

‘O çekim nerelere, niye servis edildi, hepsine bakacağız’

Yeğin, “Neden bu hale geldi, dinliyoruz, niye böyle yaptınız soruyoruz. Size verilen talimat bu değildi. Anıt oradan sökülecek ama sökülmesi başka yıkılması başka bir şey. ‘Efendim biz üzerindeki tuğraları, Selçuklu yıldızını aldık boyumuz yetmedi, makine yoktu sökemedik ondan dolayı devirdik’ diyorlar. Bunları bize anlatacaksınız. Bu kadar profesyonel çekim niye yapıldı? O çekim nerelere, niye servis edildi? Bunlarına hepsine bakacağız, konuşacağız. Bilinmesi gereken bir tane gerçek var. Biz bu kentte yaptığımız her şeyin hesabını halka vereceğiz. Beni buraya halk getirdi, buradan gitmeme de halk karar verecek” dedi.

‘Edebimizle, ahlakımızla işimizi yapmaya çalışıyoruz’

Başkan Yeğin, “Bu süreç en çok beni üzmüştür. Ben buralara tırnaklarımla geldim. Emek vererek, mücadele ederek geldim. Biz haksız bir saldırıya maruz kalmış durumdayız, adaletsiz bir sürecin içerisinde kalmış durumdayız. Edebimizle, ahlakımızla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimseye bulaşmadan, geçmişle uğraşmadan, geçmişim bütün rezilliklerini bilip kapatarak, unutarak çalışıyoruz. Sancaktepeliler nasıl hizmet alır, Sancaktepe nasıl kalkınır derdimiz bu. Sadece işimize bakıyoruz. Biz bu vatana, topraklara işgal kuvvetleri olarak gelmedik. Sonradan göç etmedik. Biz buranın insanlarıyız, burada yaşıyoruz. Burada doğdum, büyüdüm. Sanki geçmiş bunların geçmişi, bunlar bir avuç azınlık. Bir avuç rant çetesi, bu memlekette dini eline geçirmeye çalışıyor, milli değerleri eline geçirmeye çalışıyor. Her şey bunların himayesinde, kontrolünde. Devletin sahibi bu millettir. Herkes aynı hassasiyetle bu geçmişe sahip çıkar. Biz devletlerarası bir ayrıma gitmiyoruz. Din hepimizin arkadaşlar. Din Allah’la kul arasında olan bir şeydir. Bunlar dini, milli değerleri siyasallaştırarak toplumu bölüp parçalayarak buradan kendilerine yol aramaya çalışıyorlar” diye konuştu.

‘Ben sökün demişim arkadaşlar yıkmış’

Yeğin, “İnsan işin muhatabından bir dinler. Ne yapmaya çalıştınız arkadaş. Hangi belediye başkanı böyle yapılmasıyla ilgili talimat verir? Ben sökün demişim arkadaşlar yıkmış. Ben bakım yapın demişim, arkadaşlar kullanılamaz hale getirmiş. Ben gece sökün demişim arkadaşlar sabahın 09.00’unda sökmüş. Bunları biz sorgulayacağız, vatandaş bilsin. Sanki bu İstanbul fethedildiğinde yapılmış bir eser, sanki bu Ayasofya’nın küçük bir parçası, sanki burası bize Alpaslan’dan, gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet. 10 yıl önce yapılmış, yapılırken onda bile hırsızlık yaptıkları, onu bile kötü yaptıkları bir işle karşı karşıyayız. Madem o kadar değer veriyorsunuz 10 yıldır neden bakımını yaptırmadınız? Çürümüş” ifadelerini kullandı.

‘Yerine 36 metre yüksekliğinde bir Türk bayrağı koyacağız’

Yeğin, “Bu süreçte memleketimden inancıma kadar her şeye laf söylendi. Biz ne yaptık? Biz ömrünü tamamlamış, olması gereken yerde olmayan eseri çıkardık yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin sembolü olan 36 metre yüksekliğinde bir Türk bayrağı koyacağız. ‘Biz tepki gösterdik diye Türk bayrağı koyacaklar’ diyorlar. Türk bayrağı fırında, bakkalda satılmıyor, 36 metre, üretimi 3,5 aydır yapılıyor. Bugün sipariş versen 6 ay sonrasına gün veriyor. Biz 19 Mayıs’a yetiştirmek için 10 kişiyi araya soktuk, 3,5 aya düşürdük. İkinci konu belediyenin üzerindeki Selçuklu logosuyla diğer tarafta bulunan Allah lafzını kapatmışsınız. Evet kapattım arkadaşlar. Ben talimat verdim ‘buraya Sancaktepe için çalışıyoruz amblemini asacağız’ dedim. Ne zaman kaldırılacağına ben karar vereceğim. Ne zaman kaldıracağım biliyor musunuz? Her odasında hırsızlık yaptığınız, rüşvet pazarlığı yaptınız odaların üzerini Allah yazısını yazarak kapatamazsınız. İlk defa söylüyorum o ahlaksız düzenin en küçük kırıntıları bu belediyeden temizlendiği gün onu açacağım. Diyeceğim ki Allah lafzının yazılmasında hiçbir kusur yoktur. Selçuklu armasının bulunmasında kusur yoktur. Çünkü bu binada hiç hırsız, arsız yoktur. Bunu çok net yapacağım. Kimse fark etmiyor tek tek gidiyorlar, gidecekler. O değerlerin hepsi bizim o değerlere de sahip çıkmayın geçin o işleri. Sizin ne dindarlığınız ne milliyetçiliğiniz ne vatan sevginiz ne de insan sevginiz var. Sizin bir tane sevginiz var o da para. Paradan başka hiçbir şey sizin milli ve manevi duygunuzu tatmin edemez” dedi.