  3. Sancaktepe-Çekmeköy metro hattı mayıs ayı içerisinde açılacak
İstanbul'da yapımı devam eden metro inşaatlarından Sancaktepe-Sultanbeyli-Çekmeköy hattı mayıs ayı içerisinde açılıyor.

Sancaktepe-Sultanbeyli-Çekmeköy metro hattı hizmete girmek için gün sayıyor. Devam eden çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, yerinde takip etti.

Metro hattındaki incelemelerin ardından konuşan Aslan, Sultanbeyli-Üsküdar arasının 50 dakika olacağını söyledi.

50 dakikaya düşecek

Mayıs ayı içerinde metro hattının açılacağını dile getiren Aslan, "Sultanbeyli’de yaşayan bir yurttaşımız, Üsküdar’a 50 dakikada gidip gelebilecek” dedi.

Aslan, "Dünyada bu kadar sıkıntı varken her şart ve koşulda bu süreçlerin devam edip buranın açılıyor olması Türkiye’nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

