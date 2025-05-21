  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sancaktepe'de bir inşaat alanında göçük: 2 kişi göçük altında kaldı!
Takip Et

Sancaktepe'de bir inşaat alanında göçük: 2 kişi göçük altında kaldı!

İstanbul Sancaktepe’de bir inşaat sahasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sancaktepe'de bir inşaat alanında göçük: 2 kişi göçük altında kaldı!
Takip Et

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Yaşanan olayda göçük altında kalan 2 işçi, olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Göçüğün nedeni henüz belirlenemezken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fitch, gelişmekte olan piyasaların büyüme beklentilerini düşürdü!Fitch, gelişmekte olan piyasaların büyüme beklentilerini düşürdü! Türkiye ne oldu?Ekonomi

 

İmamoğlu'na hakaret etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar çıktıİmamoğlu'na hakaret etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar çıktıGündem

 

Gündem
Eski THK Rektörü Ünsal Ban Fethiye’de gözaltına alındı
Eski THK Rektörü Ünsal Ban Fethiye’de gözaltına alındı
ABD'li dev şirket Diyarbakır Havzası'ndaki petrol miktarını açıkladı!
ABD'Lİ DEV ŞİRKET AÇIKLADI
Ankara Büyükelçisi Barrack, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi olacak
Ankara Büyükelçisi Barrack, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi olacak
Başsavcılıktan Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili açıklama!
Başsavcılıktan Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili açıklama!
238 milletvekili Can Atalay'ın TBMM kütüğüne kaydının yaptırılması için dilekçe verdi
238 milletvekili Can Atalay'ın TBMM kütüğüne kaydının yaptırılması için dilekçe verdi
İmamoğlu'na hakaret etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar çıktı
İmamoğlu'na hakaret etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar çıktı