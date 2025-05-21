Sancaktepe'de bir inşaat alanında göçük: 2 kişi göçük altında kaldı!

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Yaşanan olayda göçük altında kalan 2 işçi, olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Göçüğün nedeni henüz belirlenemezken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.