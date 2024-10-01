Sancaktepe’de iş yerinde yangın! Ekipler müdahale ediyor
Sancaktepe’de bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Deponun yanındaki fabrika, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yoğun dumana neden olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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