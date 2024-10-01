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Sancaktepe’de iş yerinde yangın! Ekipler müdahale ediyor

Sancaktepe’de bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
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Sancaktepe’de iş yerinde yangın! Ekipler müdahale ediyor
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Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Deponun yanındaki fabrika, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yoğun dumana neden olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar Geliyor

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