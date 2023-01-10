Sancar: 7 Haziran seçimlerine giderken bir kuruş Hazine yardımı almamıştık

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TBMM’deki grup toplantısında, Anayasa Mahkemesi tarafından partinin Hazine yardımlarının yatırıldığı banka hesaplarına bloke konulmasını eleştirdi.

Sancar şunları söyledi:

"Partimize yönelik kumpas, operasyon, dava süreci. Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Anayasa Mahkemesi’nde sözlü mütalaası vardı. Biliyorsunuz birkaç gün önce, Hazine yardımının yatırılacağı hesaplarımıza bloke konulmuştu. Bütün bu gelişmeler, Türkiye’de sadece HDP’ye yönelik baskılar olarak görüldüğünde büyük yanılgılar yaşanıyor, büyük tahribatlar ortaya çıkıyor. O nedenle dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince bütün bu gelişmelerin Türkiye’nin geleceği ile çok yakından ilişkili olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu bir kez daha grup toplantısı vesilesiyle yapmaya çalışacağız.

HDP’nin bu siyasal ve toplumsal gücü ve yarattığı demokratik seçenek, tekçi ve otoriter despot rejimdeki en büyük kırılmayı yarattı. Bu kırılmanın en akılda kalan örneği ve unutulmayacak tecrübesi 7 Haziran’dır. Orada AKP’ye yaşatılan yenilgi, Türkiye halklarına yeni bir yaşamın, yeni bir ülkenin, yeni bir düzenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu umudu, bu umudun ışığını gösterdi. Halk iradesine dayanan siyasetimiz; zorbalığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, inkara, savaş ve talana dayanan çürümeyi sona erdirme noktasına getirdi.

İktidarın seçimlere dayalı bir hesapla başörtüsünü istismar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu yolu kapattık ve şimdi muhalefet de bu yolda devam ediyor. Söz veriyoruz; bütün inançların eşit olduğu, bütün halkların özgür yaşadığı geleceği bizler kuracağız. Onlar gibi samimiyetsiz, küçük hesaplara dayalı hamleler ve planlarla değil; halkın en geniş katılımı ve gücüyle inşa edeceğiz o özgürlük düzenini.

"Bu bloke kararı, bizim açımızdan yok hükmünde"

HDP halkla, halkın gücüyle siyaset yapıyor. Bu bloke kararı, bizim açımızdan yok hükmündedir, yoktur. Bizim hazinemiz hakikatimizdir, fikriyatımızdır, halkımızın gönlüdür. AKP’ye en ağır yenilgiyi yaşattığımız 7 Haziran seçimlerine giderken bir kuruş Hazine yardımı almış değildik. Ama milyonların gönlünü almıştık. Ceketini satıp bize seçim çalışmalarına katkı veren emekçilerin alın terini almıştık. Bu halkın kendi kimliğini, onurunu ve aydınlık geleceğini savunmak için her türlü fedakarlığa hazır olan halkın yüce yüreğine sığınmıştık. Oradan yürüdük, oradan başardık. Yine oradan yürüteceğiz, yine oradan başaracağız.

Bu operasyon HDP ile sınırlı değildir, HDP’yi hedef almakla sınırlı değildir. Türkiye, tarihinin en kritik seçimine gidiyor. Bu kritik seçimde iktidar, varlık-yokluk korkusuyla her yolu deniyor. Bize karşı yürütülen bu hukuksuzluklar da bu süreci dizayn etmek içindir. Türkiye demokrasi güçlerini bölmek ve dağıtmak için, seçim sürecini kendi emellerine uygun olarak şekillendirmek içindir. Bunun için yapıyorlar. Ses çıkarın ey demokrasi isteyenler ya da istediğini söyleyenler. Ey adaleti savunanlar ya da savunduğunu söyleyenler, ey karanlığı istemediğini söyleyenler; bu, hepinize yönelik bir operasyondur. Bu operasyonları boşa çıkarmanın yolu da hep birlikte kararlı bir duruş sergilemektir.”