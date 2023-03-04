Sancar: HDP üzerine düşen sorumluluğun farkında

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), olağanüstü toplandı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla ilgili konuşan Sancar, "Hep birlikte kazanmak için birliği, beraberliği artırmak ve en geniş demokrasi ittifakı yaklaşımımız yönündeki politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Demokratik cumhuriyete ulaşmak, mevcut iktidar güçleriyle veya onu ikame etmek isteyen restorasyon savunucularıyla değil, demokrasi, adalet ve özgürlük diyen milyonlarla buluşarak mümkündür. Tüm Türkiye halklarına da çağrımız budur." dedi.

Sancar, "Gün ortak mücadeleyi büyütme günüdür, HDP üzerine düşen sorumluluğun farkındadır ve bunu yerine getirecek kararlılığa sahiptir. Kimse umutsuzluk ve güvensizliğe kapılmasın." dedi.

Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusundaki soruya, "Gelişmeleri takip edeceğiz. Kurullarımızda ve ittifakımızda değerlendirip açıklayacağız." cevabını verdi.