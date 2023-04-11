Sandıklarda döviz taşınıyordu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, EKONOMİ’de yayımlanan haberimize yönelik yaptığı açıklamada; “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı’dan resmi araçlarla döviz topluyor.” iddiası doğru değildir. Araçlar, gün sonu Kapalıçarşı’da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan şirket araçlarıdır.

Bahse konu araçlar, gün sonunda Kapalıçarşı’da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınöası için kullanılan özel şirket araçlarıdır. Araçlardaki “Kamu hizmeti aracıdır” yazısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın gördüğü lüzuma binaen bulundurulmaktadır” dedi.

TCMB’nin Kapalıçarşı’dan döviz alım satımı işlemi yapmadığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kapalıçarşı’da doğrudan herhangi bir döviz alım satımı işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunamamaktadır. ’Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı’dan resmi araçlarla döviz topluyor’ iddiası doğru değildir.”