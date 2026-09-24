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Şanlıurfa'dan sonra Antalya'da da korkutan deprem

Antalya’nın Çaybaşı-Elmalı bölgesinde 3,7 ve 3,5 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Sarsıntıların merkezi Elmalı oldu.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'dan sonra Antalya'da da korkutan deprem
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Şanlıurfa’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya’nın Elmalı ilçesinde de deprem kaydedildi. Elmalı’daki sarsıntının büyüklüğü 3,7 olarak ölçülürken, depremin 59 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Peş peşe deprem oldu

12 saniye sonra aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. İkinci depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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