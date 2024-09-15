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İstanbul'da İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Başakşehir'de hızlı seyir eden İETT otobüsü, yağışın da etkili olduğu yolda kayarak önce otomobile, ardından güvenlik kulübesine çarptı. Kulübede şans eseri kimsenin olmaması faciayı önledi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi
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İddiaya göre, Cadde üzerinde hızla seyreden 34 KT 9718 plakalı İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fren yaptı. Ancak duramayan otobüs yolda kaymaya başladı. Savrulan İETT otobüsü orta refüjdeki tabelaya çarptıktan sonra ilk olarak park halinde bulunan İrem Odabaşı’na ait 48 AV 085 plakalı otomobile, ardından ise güvenlik kulübesine çarptı.

Facianın önüne geçildi

Kazadan saniyeler önce, güvenlik görevlisinin devriye atmak için güvenlik kulübesinden ayrılmış olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve sitenin güvenli kulübesinde maddi hasar meydana geldi.

"Çok büyük kaza atlattık"

Otobüsün çarptığı otomobilin sahibi Avukat İrem Odabaşı, “Bu bölgede oturuyorum. Burada sürekli kaza oluyor. Yokuş aşağı olduğu için insanlar çok hızlı geliyorlar. Bugün de benim aracım tam buradaydı maalesef. Belediye otobüsü hızını alamayarak arabama çarptı ve güvenlik kulübesini yıktı. Burada güvenlik kulübesinde güvenlik olabilirdi. Ben de arabaya biniyor olabilirdim. Büyük bir kaza atlattık açıkçası. Çare istiyoruz buraya çok sık kaza oluyor. Sabah 8 sıralarında oldu. Ben ona uyandım geldim. Kazayı görmedim ama tahminim otobüsler çok süratli geliyor. Aşağıda durak var onun için fren yapmak istediğinde kaydı diye düşünüyorum" dedi.

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