  Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yarlı var (Video)
Şanlıurfa Adliyesi'nin Adli Emanet Deposunda yaşanan patlamada bir personel yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Vali Hasan Şıldak, dliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Yarlı var (Video) - Resim : 1Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şanlıurfa adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabit Katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

 

