Şanlıurfa TYP kura sonuç isim listesi (Kasım 2025); Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa asil yedek TAM LİSTE

Şanlıurfa TYP kura sonuç isim listesi (Kasım 2025); Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa asil yedek tam liste araştırılıyor. Şanlıurfa’da bakanlığın personel alım ilanın başvuru yapan çok sayıda vatandaş sonuçları öğrenmeye çalışıyor.

ŞANLIURFA TYP KURA SONUÇ İSİM LİSTESİ (KASIM 2025) (TIKLAYINIZ)

Binlerce adayın gözü bugün Sağlık Bakanlığı’nda! 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde noter huzurunda yapılan çekiliş, iller bazında sırayla devam ediyor. Asil ve yedek adayların kimler olacağı ise canlı yayında belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA ASİL YEDEK TAM LİSTE

Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa asil yedek tam listeyi öğrenmek için Bakanlığın resmi sonuçları duyurmasını beklemek gerekiyor. Bunun haricinde ise Sağlık Bakanlığı Youtube kanalında canlı yayında çekilen kuraları adaylar takip edebilir.