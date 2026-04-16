Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları: 83 kişi hakkında gözaltı kararı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, suçu ve suçluyu övücü paylaşımlar yaptığı ve kamu düzenini hedef alan içerikler paylaştığı tespit edilen 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilirken, dijital alandaki denetimlerin de sıkı şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, ayrıca 93 Telegram grubunun kapatıldığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.

Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır. Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."