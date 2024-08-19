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Şanlıurfa yanıyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa yanıyor! Termometreler 48 dereceyi gösterdi
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Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde kavurucu sıcaklar etkili oluyor.

Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Urfa'da bugün termometreler 48 dereceyi gösterdi. Kentte serinlemeye çalışanların adresi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlar ve parklar oldu.

Bazı kişilerin de şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplanma merkezlerinde bekleyenler ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinliyor.

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