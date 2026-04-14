Şanlıurfa'da 16 kişinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasında (Video)

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde liseye yapılan ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eski bir öğrenci tarafından yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen 1 polis ve bir kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı. Saldırı anı is okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın elinde silahla okula girdiği koridorlarda öğrencilerin kaçıştığı görülüyor.