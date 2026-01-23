Şanlıurfa'da 3 günlük eylem yasağı

Diyarbakır Valiliği'nin açıkladığı eylem yasağının ardından Şanlıurfa Valiliği de kentte 3 gün boyunca eylem yapmayı yasakladı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, kent genelinde gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi vb. türdeki her türlü eylemin 3 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

25 Ocak gecesi bitecek



Yapılan duyuruda yasaklama kararının yarın (23 Ocak Cuma günü) saat 08.00'de başlayacağı ve 25 Ocak Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edeceği bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzelkişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi vb. türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler ile ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahısların, grup/grupların ve araçların ilimiz sınırlarına giriş-çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden 23/01/2026 Saat:08.00’den 25/01/2026 Saat:23.59’a kadar 3 (Gün) süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."