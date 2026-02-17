Şanlıurfa'da arazi kavgası sebebiyle ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dormalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si kadın 10 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada yaralananlar, kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Dormalı Mahallesi'nde jandarmanın güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.