  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şanlıurfa'da beton dökülürken inşaat çöktü: Yaralılar var
Takip Et

Şanlıurfa'da beton dökülürken inşaat çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beton dökümü sırasında yaşanan göçükte, aralarında işçilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şanlıurfa'da beton dökülürken inşaat çöktü: Yaralılar var
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı.

7 kişi yaralandı

İnşaata beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme esnasında çalışan inşaat alanında bulunan 7 kişi yaralandı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DSÖ’den Chikungunya virüsü alarmı: Küresel salgın uyarısı yapıldıDSÖ’den Chikungunya virüsü alarmı: Küresel salgın uyarısı yapıldıSağlık

 

Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyorFinans

 

Gündem
Lozan Antlaşması: Kimler tarafından imzalandı, neden önemli?
Lozan Antlaşması: Kimler tarafından imzalandı, neden önemli?
İstanbul'da günlük su tüketiminde rekor kırıldı
İstanbul'da günlük su tüketiminde rekor kırıldı
THY Basın Müşavirliği'nin adı 'İletişim Başkanlığı' olarak değiştirildi
THY Basın Müşavirliği'nin adı 'İletişim Başkanlığı' olarak değiştirildi
İmamoğlu'ndan Özel'e Eurofighter teşekkürü
İmamoğlu'ndan Özel'e Eurofighter teşekkürü
Alevlerin arasında çığlık çığlığa dehşet anları: 'Çıkmamız lazım, ortada kaldık' (Video)
Alevlerin arasında çığlık çığlığa dehşet anları: 'Çıkmamız lazım, ortada kaldık' (Video)
AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem
AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem