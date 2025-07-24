Şanlıurfa'da beton dökülürken inşaat çöktü: Yaralılar var
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beton dökümü sırasında yaşanan göçükte, aralarında işçilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı.
7 kişi yaralandı
İnşaata beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme esnasında çalışan inşaat alanında bulunan 7 kişi yaralandı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.