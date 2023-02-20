Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.



Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.