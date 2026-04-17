Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırı girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde saldırgan son anda etkisiz hale getirildi.

Hacıömer Mahallesi 19. Sokak’ta yer alan okulda meydana gelen olayda, iddiaya göre okula gelen veli öğretmene saldırmaya çalıştı. Yaşanan olayda öğretmenin herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi.

Yerel medyada yer alan habere göre okulda bulunan polis ekipleri, saldırı girişimine müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen veli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.