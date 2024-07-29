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Şanlıurfa'da bir ton şeker ve lokum imha edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi.

Haber Merkezi
AA
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Şanlıurfa'da bir ton şeker ve lokum imha edildi
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Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin tamamına dağıtım yapan gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde ambalaj etiketi değiştirilmiş, son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum ele geçirildi.

El konulan gıda maddeleri imha edildi. Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.

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