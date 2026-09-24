Şanlıurfa'da deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar, cadde, sokak ve parklara çıkarak beklemeye başladı.

Vali Şıldak'tan ilk açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Vatandaşlar deprem anını anlattı

Vatandaşlardan Adil İpeksever, depremi hissettiklerini ve binadan dışarı çıktıklarını söyledi.

İpeksever, "Şiddetli bir deprem hissettik. İster istemez büyük bir korku yaşadık önceki depremleri gördüğümüz için. Çok şükür bir can ve mal kaybı yok. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Kamil Şiş de depremi hissedenlere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Depremin şiddetiyle paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalıştık. Herhangi bir yıkım olmadı ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu. Herkes iyi bir sıkıntı yok çok şükür." ifadesini kullandı.

Eğitime ara verildi

Vali Şıldak, daha sonra X hesabından yaptığı duyuruda, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir." bilgisini paylaştı.