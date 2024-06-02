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Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüs yandı

Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan bir midibüsün motor bölümü alevlere teslim oldu. Çıkan yangın, paniğe neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüs yandı
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Olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havalimanı mevkisinde meydana geldi. Hilvan’da bugün yenilenen yerel seçimlerde görevli emniyet personelini taşıyan midibüsün motor bölümünde yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti

Çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek personeli tahliye etti. Yaralının olmadığı yangın sonrası midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Midibüsün yanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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