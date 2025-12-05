  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastanelik oldu
Takip Et

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'da bir okulda 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastanelik oldu
Takip Et


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı. Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündem
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş'ta okulda bilinmeyen bir koku nedeniyle 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta okulda bilinmeyen bir koku nedeniyle 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Destici: Türkiye’de kadın üniversiteleri kurulmalıdır
Destici: Türkiye’de kadın üniversiteleri kurulmalıdır
DEM Parti'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret
DEM Parti'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret
Başakşehir’de beton mikseri 4 araca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
Başakşehir’de beton mikseri 4 araca çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
Özel'den yoğun bakımdaki Gülşah Durbay'ı ziyaret
Özel'den yoğun bakımdaki Gülşah Durbay'ı ziyaret