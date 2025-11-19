Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence edilen çocuk işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir marangoz atölyesinde kalfa ve arkadaşı tarafından hava kompresörüyle uğradığı işkence sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki M.K. hayatını kaybetti.

Olay, 14 Kasım'da Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi.

Ardından kıyafetleri zorla çıkarılarak vücuduna yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanıp, yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde kaldırılan M.K. buradaki ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Aile şikayetçi oldu

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip Aksoy gözaltına alındı.

Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Habip Aksoy, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba Ahmet K., sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu sabah yaşamını yitirdi

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden 15 yaşındaki M.K. bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.