  Şanlıurfa'da hava sıcaklığı rekor seviyeye çıktı: Termometreler 55 dereceyi gördü
Şanlıurfa’da hava sıcaklığı rekor seviyeye çıktı: Termometreler 55 dereceyi gördü

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa’da sıcaklıklar 55 dereceye ulaştı, bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor.

Şanlıurfa’da hava sıcaklığı rekor seviyeye çıktı: Termometreler 55 dereceyi gördü
Şanlıurfa'da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Vatandaşlar, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

Uzmanlar uyarıyor!

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanın sağlık açısından risk oluşturduğunu ve vatandaşları serin yerlerde kalmaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıyor. 

