Şanlıurfa’da kar tedbiri kapsamında toplu taşıma ücretsiz olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel buzlanma ve yoğun trafik riskine karşı ulaşımda aksama yaşanmaması için vatandaşları toplu taşımaya yönlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren tüm toplu taşıma araçları, 31 Aralık 2025 Çarşamba ve 1 Ocak 2026 Perşembe günlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

Kar yağışının etkili olacağı günlerde özel araç kullanımının azaltılması, hem trafik güvenliği hem de karla mücadele çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor. Ücretsiz toplu taşıma uygulamasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı süresince ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Fen İşleri, Ulaşım Daire Başkanlığı ve ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olacağını açıkladı. Ana arterler, hastane yolları ve toplu taşıma güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.