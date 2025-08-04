  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şanlıurfa'da klima çalıştırmayan toplu ulaşım araçlarına ceza kesildi
Takip Et

Şanlıurfa'da klima çalıştırmayan toplu ulaşım araçlarına ceza kesildi

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Termometreler 40 derecenin üzerinde seyrederken klimasız yolcu taşıyan 145 toplu taşıma aracına para cezası kesildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şanlıurfa'da klima çalıştırmayan toplu ulaşım araçlarına ceza kesildi
Takip Et

Şanlıurfa'da Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Araçlara binen zabıta ekipleri, klima sistemlerini yerinde kontrol ederek, eksiklik tespit edilen araçlara yasal işlem uyguladı.

Kent merkezi ve 13 ilçede yapılan denetimler sonucunda, klimalarını çalıştırmadığı tespit edilen 145 toplu ulaşım aracına 428 bin 185 lira idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, toplu taşıma araçlarında klima çalıştırmayan sürücüler ya da diğer şikayetlerini belediye iletişim merkezlerine bildirmeleri istendi.

Özgür Çelik’ten Murat Çalık çağrısı: Derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdırÖzgür Çelik’ten Murat Çalık çağrısı: Derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdırGündem
Gündem
Bodrum'da kuraklık tehlikesi: Barajlar alarm veriyor
Bodrum'da kuraklık tehlikesi: Barajlar alarm veriyor
İzmir'de asit tankı patladı, 16 araç hasar gördü
İzmir'de asit tankı patladı, 16 araç hasar gördü
Sahte diploma soruşturması: 5 üniversiteden 53 kişinin ismi iddianamede
Sahte diploma soruşturması: 5 üniversiteden 53 kişinin ismi iddianamede
Özgür Çelik’ten Murat Çalık çağrısı: Derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdır
Özgür Çelik’ten Murat Çalık çağrısı: Derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdır
MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Suyu bulandırmaya yer yok
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Suyu bulandırmaya yer yok
Kartalkaya otel yangını: Başmüfettiş Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi!
Kartalkaya otel yangını: Başmüfettiş Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi!