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Şanlıurfa’da korku dolu anlar: Beş katlı bina boşaltıldı

Şanlıurfa’da 40 yıllık Saray Apartmanı, kolonlarında çatırtı sesleri duyulması üzerine tahliye edildi. Yapılan incelemelerde, binanın kolonlarında herhangi bir çatlak veya hasar bulunmadığı belirlendi.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa’da korku dolu anlar: Beş katlı bina boşaltıldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Saray Apartmanı'nın kolonlarından dün gece çatırtı sesleri duyulduğu öne sürüldü.

İçeride bulunanlar tahliye edildi

Binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak içeride bulunanlar tahliye ederken, doğal gaz hattı kesildi ve bina önünde park eden araçlar kaldırıldı. Ardından güvenlik şeridi çekilerek bina çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binada oturanlar geceyi yakınları ile komşularının yanında geçirdi.

Rapor hazırlanacak

Sabah saatlerinde AFAD ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde binanın kolonlarında çatlak veya hasar tespit edilmediği öğrenildi. Hazırlanacak raporun ardından bina sakinlerinin evlerine dönüp dönemeyeceği belirleneceği kaydedildi.

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