Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralı öğrencilerin bazılarının silahlı saldırıdan kaçmak için camdan atladığı ileri sürüldü.

Bakan Çiftçi açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sözcü’ye yaptığı açıklamada saldırı sonucunda 16 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bilgisini verdi. Aynı lisenin öğrencisi olduğu belirtilen saldırganın ise intihar ederek yaşamına son verdiği bildirildi.

Şanlıurfa Valisi açıkladı: Saldırgan intihar etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki eski okuluna silahlı şekilde giren bir gencin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığını, şüphelinin de intihar ettiğini bildirdi.

Vali Şıldak, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı yaralama olaylarıyla ilgili, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Şıldak, hastane çıkışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin okula girip rastgele ateş etmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Olayda 16 kişinin yaralandığını anlatan Şıldak, "16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor." dedi.

Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

"(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Okulda eğitime 4 gün ara verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı nedeniyle söz konusu okulda eğitim öğretime 4 gün ara verildiği bildirildi.

Çok sayıda öğrenci yaralandı

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre saldırıda 16 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

"Önüne gelene sıktı"

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.

Saldırgan 18 yaşında bir öğrenci

İlk tespitlere göre saldırganın 18 yaşında bir öğrenci olduğu, pompalı tüfekle saldırdığı kişiler arasında öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının bulunduğu bilgisi verildi.

Saldırının nedeni ortaya çıktı

Lisede eğitim gören öğrencinin “açık liseye” sevk edilmesi üzerine bu duruma tepki göstererek okula pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Pompalı tüfekle okul bahçesine girerek ateş açmaya başlayan saldırganın, daha sonra binanın içine girerek öğretmen ve öğrencileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırgan intihar etti

Bölgeden gelişmeleri aktaran gazeteci Şükrü Dolaş, saldırgan öğrencinin olay sonrası intihar ettiğini söyledi. Dolaş, “18 yaralıdan bahsediliyor. Sadece vurularak değil, yüksekten atlayarak yaralananların da olduğu belirtiliyor. Kişinin okul içine girip öğretmenlere ve öğrencilere saldırdıktan sonra intihar ettiği söyleniyor. Okulun içinde cenaze aracı bekliyor, intihar ettiği ileri sürülen saldırganın cenazesi için bekleniyor. Saldırgan bahçede silahla saldırıya başlıyor, içeriye girip saldırıya devam ediyor ve daha sonra kendisine sıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin tahliye edildi

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle okulda bulunan öğrencilerin büyük bir kısmının tahliye edildiği öğrenildi. Olay sırasında yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.