Şanlıurfa'da öğrencinin vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki bir ilkokulda, ikinci sınıf öğrencisini darbedip vücudunda sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi Z.S. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir öğrenciyi darbedip, vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen okulun temizlik görevlisi tutuklandı.

Sosyal medyada Koyunluca İlkokulu'nda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi M.B'nin okulda görevli bir temizlik personeli tarafından darbedilerek yüzünde ve ellerinde sigara söndürüldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine Harran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulda geçici temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Z.S. isimli şahıs, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

