  Şanlıurfa'da okulda silahlı saldırı: Bakan Tekin'den açıklama
Şanlıurfa'da okulda silahlı saldırı: Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da bir liseye eski öğrencisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 16 kişinin yaralanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Tekin, şunlar kaydetti;

"Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisemizde bu sabah meydana gelen silahlı saldırı, hepimizi derinden sarsmış ve büyük bir üzüntüye sevk etmiştir.

Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

Hindistan otomotiv sanayisinde Orta Doğu alarmı: Üretim ve lojistik hattı risk altında!Hindistan otomotiv sanayisinde Orta Doğu alarmı: Üretim ve lojistik hattı risk altında!Küresel Ekonomi

 

Aynı pasaportla kaydedilen ikinci telefonlar için süre daralıyorAynı pasaportla kaydedilen ikinci telefonlar için süre daralıyorEkonomi

 