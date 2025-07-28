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Şanlıurfa’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Şanlıurfa’da artan orman yangını riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler yasaklandı, ateşli pikniklere ise 31 Ekim’e kadar ara verildi.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
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Türkiye genelinde artan orman yangını riski Şanlıurfa’da yetkilileri tedbir almaya yöneltti. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentteki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Buna ek olarak, ormanlara yakın mesire alanları ve ağaçlık bölgelerde ateşli piknik yapılmasının 31 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklandığı duyuruldu.

Denetimler artacak

Bu kapsamda, mangal, semaver gibi ateşle çalışan ekipmanların kullanımı da yasaklar arasında yer alıyor. Valilik, bu yasakların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için denetimlerin artırılacağını ifade etti. Jandarma, Emniyet, Orman Muhafaza Birimleri ve Belediye Zabıtaları, yasaklara uyulup uyulmadığını düzenli olarak kontrol edecek.

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