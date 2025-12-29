Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: Üç çocuk hayatını kaybetti, baba aranıyor

Halil Gündüz yönetimindeki otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Otomobilde bulunduğu değerlendirilen dört kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Çocukların cansız bedenine ulaşıldı

Sulama kanalına uçan otomobildeki üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan çocuklardan ikisinin 44 yaşındaki araç sürücüsü Halil Gündüz’ün çocukları, birinin ise yeğeni olduğu öğrenilirken, kazanın ardından kaybolan baba Gündüz’ü bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Valilikten açıklama: İki kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada sulama kanalına düşen otomobilde altı kişinin bulunduğu, düştükten kısa süre sonra araçtaki 2 kişinin kendi imkanıyla sudan çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç içerisinde bulunan H.G isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.