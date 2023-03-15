Şanlıurfa'da sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı

Sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım düşen Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı. Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hastalar başka hastaneye sevk edildi

Bu arada Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır."

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.