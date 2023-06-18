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Şanlıurfa'da sentetik uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da 11 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da 11 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezindeki şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 11 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki şüpheli emniyete götürüldü.

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