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Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. 47 derecenin yaşandığı kentte dışarda kalan vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışıyor.

Haber Merkezi
AA
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Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
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Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği, Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi - Resim : 1

Bazı kent sakinlerinin güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise alışveriş yapanların sıcak havadan daha az etkilenmesi amacıyla vantilatör sistemi çalıştırıldı.

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi - Resim : 2

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

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