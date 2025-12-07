  1. Ekonomim
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 bin 766 sentetik hap ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valilliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 766 sentetik uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

