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Şanlıurfa'da vahşet! Anne 2 kızını öldürüp intihar etti

Şanlıurfa'da cinnet getiren 35 yaşındaki kadın, 14 ile 8 yaşındaki 2 kızını öldürdükten sonra intihar etti.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da vahşet! Anne 2 kızını öldürüp intihar etti
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Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 7'nci katından silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olan ve eşinden boşanan 35 yaşındaki S.K. ile 14 yaşındaki kızı A. ve 8 yaşındaki kızı N.Y.'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki N. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürdü

Yapılan incelemede kadının 8 yaşındaki kızı N.'ye taktığı seruma ilaç katıp öldürdükten sonra 14 yaşındaki kızı A.'yı ise silahla vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olayın detaylarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada "Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde 27.01.2025 günü yaşadıkları evde, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ. A. Y. ile 8 yaşındaki N.Y.'i öldürmeye teşebbüste bulunmuş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y. 112 acil sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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