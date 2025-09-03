  1. Ekonomim
  Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün, Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da, edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı.

Otobüs kontrolden çıkıp devrildi

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kazada yaralanan 27 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla, Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı

İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

