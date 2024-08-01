  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şanlıurfa’daki korkunç kazada 5 çocuk hayatını kaybetti
Takip Et

Şanlıurfa’daki korkunç kazada 5 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobilin parka giden kalabalığın arasına dalması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şanlıurfa’daki korkunç kazada 5 çocuk hayatını kaybetti
Takip Et

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı.

Kalabalığa çarptıktan sonra park halindeki 2 otomobile de çarpan otomobil, yolun ortasında durdu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan 4’ü çocuk 6 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 çocuk daha hayatını kaybetti.

Ölü sayısının 5’e yükseldiği kazada tedavilerine devam edilen 2 yetişkin ile 1 çocuğun sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır 2. Sanayi Sitesi'ndeki yangın söndürüldüDiyarbakır 2. Sanayi Sitesi'ndeki yangın söndürüldüGündem

 

Balıkesir Erdek'te orman yangını! 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyorBalıkesir Erdek'te orman yangını! 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyorGündem

 

Gündem
YAŞ kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
YAŞ kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Sokak hayvanları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sokak hayvanları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu
Avcılar'da fabrika yangını
Avcılar'da fabrika yangını
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüştü
Bakan Fidan, Haniye'nin cenazesine katılmak üzere Doha'ya gidiyor
Bakan Fidan, Haniye'nin cenazesine katılmak üzere Doha'ya gidiyor