Şanlıurfa’daki okul saldırısına ilişkin “gözaltı” haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli CEGA Medya, gözaltı işleminin, Yalgı’nın Şanlıurfa’da yaşanan okul baskınına ilişkin yaptığı “Saldırganın bir önceki gün okul sosyal medya hesabına yazdığı mesajları okul müdürünün emniyete bildirmesi ancak serbest bırakıldığı yönündeki haberi” nedeniyle bu sabah saat 04.00’te gerçekleştirildiğini aktardı.

"Asılsız ve gerçek dışı” açıklaması

Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 14 Nisan günü saldırı gerçekleştirerek 16 kişiyi yaralayan ve olay sırasında ölen 19 yaşındaki Ömer Ket’in saldırıdan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı iddiasının Sabah tarafından haberleştirilmesinin ardından, İletişim Başkanlığı bu bilginin “doğru olmadığını” açıklamıştı.

Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) yaptığı açıklamada, Sabah Gazetesi yerine bu iddiayı aktaran başka bir sosyal medya hesabının paylaşımına yer verilerek “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

DMM “tutuklama” işleminden söz etse de kullanılan görselde “gözaltı” kelimesi yer aldı.