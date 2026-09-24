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Şanlıurfa'daki yerel televizyon çalışanlarının deprem paniği kamerada (Video)

Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme çalışırken yakalanan yerel televizyon çalışanlarının yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'daki yerel televizyon çalışanlarının deprem paniği kamerada (Video)
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.41'de yaşanan 5.4'lik depreme çalışırken yakalanan Şanlıurfa Ruha TV çalışanlarının yaşadığı panik kamera yansıdı.

Sarsıntıda panikle koşuşturan çalışanların korku içinde bağırdıktan sonra dışarıya çıkmaya çalıştıkları gözlendi.

Panik anlarını atlatan çalışanların daha sonra dışarı çıktıkları görüldü.

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