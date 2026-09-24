Şanlıurfa'daki yerel televizyon çalışanlarının deprem paniği kamerada (Video)
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme çalışırken yakalanan yerel televizyon çalışanlarının yaşadığı panik kameraya yansıdı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.41'de yaşanan 5.4'lik depreme çalışırken yakalanan Şanlıurfa Ruha TV çalışanlarının yaşadığı panik kamera yansıdı.
Sarsıntıda panikle koşuşturan çalışanların korku içinde bağırdıktan sonra dışarıya çıkmaya çalıştıkları gözlendi.
Panik anlarını atlatan çalışanların daha sonra dışarı çıktıkları görüldü.